ماذا قالت نجمات الكرة الطائرة فى الأهلى بعد التتويج بالدوري فى "ليلة العيد"؟

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القاهرة - سامية سيد - قال حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الاهلى إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب بطولة الدوري، بعد ماراثون كبير في النهائي.

وأوضح أن الفريق توج بواحد من أغلى ألقابه، بعد أن تخطى العديد من الصعاب والتحديات على مدار مشواره في البطولة.

وأشار إلى أن الفريق عانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات، ونجح في التعامل مع هذه الظروف، وأن اللاعبات قدمن الكثير من العمل وصولًا إلى التتويج باللقب.

وتحدث عن المرحلة النهائية، مؤكدًا أن التوفيق غاب عن الفريق في أولى مباريات النهائي، ولكن الإصرار والروح القتالية كان لهما دور كبير في العودة خلال الجولة الثانية، ثم حسم اللقب في المباراة الثالثة والفاصلة.

وشدد الصافي على أن لاعبات الفريق يستحققن الإشادة، بعد إثبات جدارتهن بالتواجد على منصات التتويج، وأن لقب الدوري دافع قوي للفوز بالكأس وبطولة إفريقيا.

نهلة سامح: لقب الدوري هديتنا إلى الجماهير.. وما زال لدينا الكثير

أبدت نهلة سامح، قائد فريق الكرة الطائرة للسيدات بالنادي الاهلى سعادتها بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفصلة اليوم والتتويج ببطولة الدوري، وقالت إن الإصرار على تحقيق الفوز كان واضحًا من جميع لاعبات الفريق، من أجل إنهاء المشوار الطويل بنجاح وإسعاد جماهير الأهلي التي أهدتها اللقب.

أضافت أن الفريق تعاهد على بذل كل نقطة عرق ولم يبخل بأي مجهود من أجل التتويج بالدوري والمنافسة على كل البطولات في الموسم الجاري، وأن الجهاز الفني كان يعمل باستمرار على خلق دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنه ما زال لدى الفريق الكثير خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أنها دائمًا ما تتحدث مع زميلاتها للتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد والعمل بإصرار وعزيمة حديدية، مع التحلي بالتركيز بقوة في جميع المباريات لتحقيق الفوز والاستمرار في حصد البطولات.

دعاء الغباشي: هدفنا الفوز بكل البطولات

أكدت دعاء الغباشي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى أن التتويج ببطولة الدوري أكبر دافع للفريق لمواصلة حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وأوضحت دعاء أن التركيز كان كلمة السر خلال المباراة الفاصلة، وتنفيذ اللاعبات لكافة تعليمات الجهاز الفني وهو ما منح الأهلي الأفضلية طوال المباراة.

وأشارت إلى أن فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه عدة تحديات في المرحلة المقبلة سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي، وأن لاعبات الفريق هدفهن التتويج ببطولة كأس مصر وبطولة إفريقيا والاستمرار في حصد البطولات.

ووجهت دعاء الغباشي الشكر إلى كافة لاعبات الفريق على المجهود الذي بذله الجميع خلال المباراة، وأكدت أن لقب الدوري بداية لحصد كافة البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

سارة أمين: «روح الفانلة الحمراء» كلمة السر في التتويج بالدوري

أكدت سارة أمين، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى أن الفوز بلقب الدوري ‏يعكس روح وشخصية لاعبات الأهلي وإصرارهن على التتويج باللقب، والذي ظهر خلال ‏المباراة الثانية أمام الزمالك والتي نجح خلالها الفريق في استعادة مساره في البطولة ثم الفوز ‏بالمباراة الفاصلة.‏

وأوضحت لاعبة الطائرة سيدات بالنادي أن المباراة الحاسمة شهدت منافسة قوية بين ‏الفريقين، وأن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواجهات، إلى جانب تنفيذ كافة ‏تعليمات الجهاز الفني.‏

وأشارت سارة أمين إلى أن فريق الكرة الطائرة سيدات يسعى إلى التتويج بكل البطولات، وأن ‏الفوز بلقب الدوري خطوة مهمة يتم البناء عليها مستقبلًا من خلال المنافسة على المستويين ‏المحلي والإفريقي. ‏

وقالت لاعبة الأهلي إن لاعبات الفريق بذلن أقصى جهد لإسعاد الجماهير والتتويج ببطولة ‏دائمًا ما تكون محببة للجميع، وتأتي في مقدمة الأهداف التي يضعها الفريق في حساباته مع ‏بداية كل موسم.‏

واختتمت سارة أمين تصريحاتها بالتأكيد أن لقب الدوري دافع قوي للفريق للاستمرار ‏في حصد البطولات، ووجهت الشكر إلى كافة لاعبات الفريق على المجهود والروح التي ظهر ‏عليها الفريق خلال البطولة بشكل عام والمباراة الحاسمة بشكل خاص.‏

ندى وليد: الفوز بماراثون الدوري إنجاز كبير

شددت ندى وليد، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى على أن الفريق خاض ماراثونًا قويًّا أمام الزمالك على مدار الثلاثة أيام الماضية، من أجل التتويج ببطولة الدوري، وأن مسك الختام كان في المباراة الفاصلة، وحقق خلالها الفريق الفوز عن جدارة واستحقاق ليحقق إنجازًا كبيرًا.

أضافت أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي تعامل مع المباراة الفاصلة بتفوق كبير، وكانت هناك تعليمات محددة بضرورة غلق الشبكة أمام المنافس مع الإعداد الجيد والضربات الساحقة، التي ساعدت الفريق على التوفيق خلال أشواط المباراة.

وأكدت ندى وليد أن التتويج ببطولة الدوري سوف يمنح الفريق دوافع قوية خلال المرحلة القادمة، والتي تشهد المنافسة على بطولة كأس مصر وخوض منافسات بطولة إفريقيا.

آية الشامي: بطولة الدوري دفعة كبيرة للفوز بكل الألقاب

عبرت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى عن سعادتها بالتتويج بلقب الدوري بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في المباراة الثالثة والحاسمة التي جمعت الفريقين.

وقالت الشامي إن التتويج ببطولة الدوري دفعة إلى حصد المزيد من البطولات في خلال الموسم الجاري، وإن الفريق هدفه مواصلة تحقيق أهدافه على المستويين المحلي والإفريقي.

ووجهت لاعبة «سيدات طائرة الأهلي» الشكر إلى الجهاز الفني ولاعبات الفريق على المجهود الذي بذله الجميع خلال المباراة والإصرار على الفوز.

وواصلت الشامي حديثها: «الأهلي نجح في استعادة روح الانتصارات من جديد في المباراة الثانية بعد خسارة المباراة الأولى، وظهرت رغبة وتركيز لاعبات الفريق في المباراة الحاسمة للقب».

كما أكدت آية الشامي أن الجهاز الفني قام بتحضير الفريق بشكل متميز للمنافسة في كل البطولات، وأن الفوز بلقب الدوري مستحق.

مي غزال: حققنا مكاسب بالجملة بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالدوري

أكدت مي غزال، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى أن التتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة سوف يعطي الجميع دفعة معنوية هائلة في المرحلة القادمة، من أجل الاستعداد بقوة لبطولة كأس مصر ومنافسات بطولة إفريقيا، التي يسعى الجميع للتتويج بهما لإسعاد جماهير الأهلي.

وأوضحت أن الفريق حقق مكاسب بالجملة بعد الفوز ببطولة الدوري في مقدمتها التأكيد على شخصية الأهلي القوية وترسيخ مبدأ القتال من أجل الفوز حتى آخر ثانية، بعدما خاض الفريق ماراثونًا طويلًا على مدى الثلاثة أيام الماضية وختم المشوار في المباراة الفاصلة.