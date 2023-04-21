شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات ومباريات لا تنسى لمنتخب مصر فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط جماهير الكرة المصرية بذكريات سعيدة وأخرى حزينة مع مباريات كرة القدم في الأعياد والمناسبات، وتحديدا مع المنتخبات الوطنية ونرصد بعضا من هذه الذكريات في هذا التقرير.

سداسية غانا

لن تنسى الجماهير المصرية بالطبع، خسارة المنتخب الوطنى أمام نظيره الغانى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالعاصمة الغانية أكرا بستة أهداف مقابل هدف، والتي تبخر حينها حلم الجماهير فى التأهل لكاس العالم تحت قيادة الأمريكى برادلى.

المثير في الأمر أن الفراعنة وقتها حصدوا الـ18 نقطة فى المجموعة، إلا أنهم اصطدموا بالمنتخب الغانى وقتها فى دور إقصاء المغلوب ليتلقى هزيمة ثقيلة فى أول أيام عيد الأضحى آنذاك.

خسارة أوروجواى

فى أول أيام عيد الفطر عام 2018 ، التقى المنتخب الوطنى نظيره أوروجواى فى الجولة الأولى من كأس العالم في روسيا وخسر بهدف مقابل للاشئ رغم الظهور المشرف لمنتخب مصر وكونه نديا قويا للعملاق الأورجويانى.

إسقاط بتسوانا

تقابل المنتخب الوطنى مع نظيره البتسوانى فى عام 2007 ، بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بغانا 2008، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة يوم 13 أكتوبر الموافق أول أيام عيد الفطر، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد فضل وصعد المنتخب لأمم أفريقيا متصدرًا المجموعة الثانية.

مفاجأة أوغندا

وفى عام 2017 ، حققت أوغندا مفاجأة مدوية عندما التقت منتخب مصر بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، وأقيمت يوم وقفة عيد الأضحى أيضًا، لكن المنتخب كان قد ضمن التأهل للمونديال بعد الفوز على الكونغو.

الفوز على أستراليا بثلاثية

التقى منتخب مصر مع أستراليا 17 نوفمبر 2010 الموافق اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 3/0 وديًا، أحرز الأهداف أحمد عبد الظاهر محمد ناجى جدو، ومحمد زيدان.