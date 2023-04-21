الزمالك يعلن مدة غياب مصطفى شلبي عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

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أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مصطفى شلبي سيغيب فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يومًا قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

يجري الجهاز الطبي للزمالك محاولات مكثفة في الفترة

الحالية لتجهيز مصطفى شلبي، للحاق بمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

يلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يتوجه الزمالك إلى الإمارات يوم 2 مايو المقبل.

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