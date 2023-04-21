ريال مدريد ومانشستر سيتي.. الكفة متساوية في تاريخ المواجهات بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقابل ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي فى ٨ مباريات، ببطولة دوري أبطال اوروبا، عبر التاريخ، استطاع كلا الفريقين تحقيق الفوز في 3 لقاءات وحسم التعادل بينهما في مواجهتين.

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو يوم

الثلاثاء الموافق 9 مايو القادم، في إطار لقاء الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023.

وستقام مباراة العودة بين الفريق الملكى و نظيره السماوي، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، يوم الأربعاء 17 مايو القادم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 ضمن منافسات البطولة.

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