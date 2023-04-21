شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سيدات يد الاهلى بعد التتويج بكأس مصر فى "ليلة العيد"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق استحق لقب البطولة عن جدارة بعد العروض القوية التي قدمها، وختمها بالأداء المميز أمام الزمالك.
وأكد عادل أن «سيدات يد الأهلي» قدمن عروضًا مميزة في البطولة هذا الموسم، وكلل جهوده بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة بعد مباراة قوية أمام فريق كبير، ليستحق الفوز والتتويج باللقب.
وأضاف المدير الفني أن «سيدات يد الأهلي» يسير بخطى ثابتة هذا الموسم في حصد جميع البطولات التي يشارك بها، مصيفًا أن هدف الفريق هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية، بهدف حصد البطولات.
واختتم المدير الفني لسيدات يد الأهلي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الاهلى لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.أمينة عاطف: الفوز بكأس مصر خطوة لتحقيق كل الألقاب
عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر، وذلك على حساب الزمالك، في المباراة النهائية للبطولة، وأكدت أن لاعبات الفريق قدمن مباراة كبيرة للغاية.
وأوضحت أمينة أن لاعبات الأهلي سيطرن على المباراة بشكل كبير مما ساهم في حسم الشوط الأول لصالحهن، بفضل التركيز الكبير، والرغبة الجادة في حسم اللقب.
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفوز بلقب الكأس سيكون خطوة مهمة للفريق لتحقيق كل البطولات في المحافل القادمة، والتي يسعى الأهلي بقوة للفوز بها.ليلى هيثم: التتويج بالكأس دافع قوي لحسم كل البطولات
أكدت ليلى هيثم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلى أن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بعدما تحلى الجميع بالتركيز الشديد طوال اللقاء، وكانت لديهن رغبة قوية في الفوز باللقب.
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن حسم لقب الكأس يأتي تتويجًا لجهود الفريق على مدار الفترة الماضية، ويمثل إضافة جديدة لسجل بطولات النادي.
وأشارت ليلى إلى أن الفريق سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي، سواء على المستوى المحلي أو القاري.غادة حسام: كأس مصر نقطة مضيئة في موسم الفريق
قالت غادة حسام، حارس مرمى فريق اليد للسيدات بالنادي الاهلى إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر دافع قوي لجميع اللاعبات في الفترة المقبلة للاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، سواء على المستوى الإفريقي أو بطولة الدوري.
وأكدت أن مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك كانت صعبة، إلا أن رغبة وحماس لاعبات الأهلي كانا النقطتين الفارقتين في التتويج باللقب الذي يعتبر نقطة مضيئة في الموسم.
وأشادت غادة حسام بدور الجهاز الفني للفريق في إعداد اللاعبات المتميز سواء على المستوى الفني أو الذهني والتحضير بشكل جيد للمباراة، وأشادت بلاعبات الفريق وتنفيذهن كافة التعليمات الفنية وهو ما أسهم في فوز الفريق وتتويجه باللقب.
ووجهت الشكر إلى كل من وثق بالفريق ودعمه بقوة خلال الفترة الماضية، ليعود من جديد إلى مسار البطولات
عبرت روان سعيد، لاعبة فريق اليد سيدات بالنادي الاهلى عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.
وقالت روان إن التتويج بلقب كأس مصر يعكس شخصية وروح لاعبات الأهلي وإصرارهن على الفوز وحصد البطولات وترجمة لحالة التركيز التي يعيشها الفريق هذا الموسم.
وأكدت لاعبة الأهلي أن الفريق سوف يغلق ملف بطولة كأس مصر بعد الاحتفال باللقب، ويواصل تحضيره لتحديات المرحلة المقبلة، التي يخوض خلالها منافسات بطولة الدوري والتي يسعى الفريق للتتويج بها وكذلك بطولة إفريقيا.
وأشادت روان بجهود لاعبات الأهلي، وبالدور الذي بذله الجهاز الفني لتحضير الفريق سواء على المستوى الفني أو الذهني.
واختتمت روان سعيد تصريحاتها بالتأكيد أن الفريق حقق هدفه في المرحلة الحالية بالتتويج ببطولة الكأس، والذي يعد نقطة انطلاق قوية نحو الوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك بها.نصرة عيد: الكأس بطولة غالية.. ونسعى للفوز بكل البطولات
أبدت نصرة عيد عبد الملك، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلى سعادتها بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر بالفوز على الزمالك، على الصالة الدكتور حسن مصطفى في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين.
وأكدت أن لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا واستحققن الفوز باللقب، بعد الإصرار على الفوز وإضافة لقب غالٍ لدولاب بطولات النادي.
وأهدت نصرة عيد الفوز بالكأس لمجلس إدارة النادي بعد مؤازرته خلال الموسم، ولجمهور الأهلي الذي يؤازر الفريق بشكل دائم.
وشددت قائدة الفريق على أن الموسم ما زال ممتدًّا، وما زال هناك العديد من التحديات التي تتطلع لاعبات الأهلي إلى النجاح بها وإسعاد الجماهير بكل الألقاب.سارة الخولي: كأس مصر هديتنا إلى الإدارة والجماهير
أبدت سارة الخولي، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الاهلى سعادتها الغامرة بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.
وقالت إن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بفضل التركيز والروح العالية سواء في الدفاع أو الهجوم الخاطف، مع تنفيذ تعليمات الجهاز الفني الذي تعامل مع جميع فترات المباراة بذكاء كبير لتحقيق الفوز.
وأوضحت أن الأهلي استعد جيدًا للمباراة النهائية وكانت هناك تحضيرات وتدريبات قوية من أجل الظهور بهذا المستوى، حتى كلل الله مجهود الفريق بالتتويج بالكأس الغالية التي يهديها الجميع إلى الجماهير ومجلس إدارة النادي.
وأكدت سارة الخولي أن فرحة الفوز بكأس مصر سوف تجعل الفريق يواصل العمل بقوة من أجل الاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة والتي تشهد المنافسة على بطولة الدوري وخوض منافسات بطولة إفريقيا.