شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الرديف على مائدة اتحاد الكرة بعد العيد لتشكيل منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة قرار إطلاق مسابقة دورى الرديف فى الفترة المقبلة، وتحديدا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم من خلاله تشكيل منتخب من مواليد 2003، وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تشكيل منتخب المحليين بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، والذى سيتابع هذا المنتخب لضم بعد اللاعبين منه.

واستبعد اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بالأجانب فى ملف المدير الفنى الجديد للجبلاية، واستقر المجلس على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المُقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا ومن الوارد أن يكون صغير السن، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

وفى هذا الصدد، جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، طلبه من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للاستفادة منه فى تطوير المدربين.