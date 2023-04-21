شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 21 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يفتح مرانه اليوم لوسائل الإعلام ‏لمدة 15 دقيقة استعدادًا للرجاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.‏

اتحاد الكرة يفتح ملف تشكيل أجهزة منتخبات الشباب والناشئين عقب إجازة العيد

يفتح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات المقبلة لمجلس الجبلاية مناقشة المعايير الخاصة بالمدربين وترشيح الأفضل منهم لتولى قيادة المنتخبات الوطنية في تلك الفئات السنية.

أحمد فتوح يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا

يخضع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للمرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به على أمل لحاقه بمباراة سيراميكا، على أن يحدد الجهاز الطبي فرص مشاركته من عدمها قبل إقامة اللقاء.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى فيديو لحديث حمزة الجمل المدير الفنى للفريق مع اللاعبين فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للدوري.

تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر غدٍ السبت استعدادًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تصميم درع جديد لبطل الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، وسيتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.