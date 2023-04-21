الارشيف / اخبار الرياضه

حمزة الجمل: انتظروا صالح جمعة "الملتزم" بثوب جديد مع الإسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: انتظروا صالح جمعة "الملتزم" بثوب جديد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بالتزام صالح جمعة صانع ألعاب الدراويش في التدريبات، والجدية التي يقوم بها خلال تدريبات الإسماعيلى في الفترة الحالية، وقربه من العودة للتشكيل الأساسى في المباريات المقبلة.

 

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" صالح جمعة ملتزم جدا فى التدريبات، ويبذل مجهودا كبيرا من أجل العودة لمستواه، والفترة المقبلة ستشهد تواجده بشكل أكبر، وسنمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه ومساعدة الفريق بإمكانياته الكبيرة".

 

وأضاف مدرب الإسماعيلى، أن صالح جمعة يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ولكن عليه أن يستغلها لصالح الفريق ويستمر كما هو الحال في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يتدرب بقوة ولا يحدث أي مشاكل وينتظر الفرصة وبكل تأكيد سيحصل عليها.

 

وأوضح حمزة الجمل: حققنا جزءا من أهدافنا فى المرحلة الماضية ولكن لازلنا نسعى لاستكمال ما جئنا من أجله وهو وضع الإسماعيلى فى المكانة التى تليق بمكانته وتاريخه وجماهيره.

 

وتابع: جماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.

فاز فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من .

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا