رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع

القاهرة - سامية سيد - تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة عدد الجماهير فى مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة إلى 10 آلاف مشجع، بدلا من 6 آلاف، كما هو الحال فى الوقت الحالي.

وناشدت رابطة الأندية فى بيان رسمى مؤخرا الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية والتشجيع المثالى حفاظا على الجهود المبذولة لحضور الجماهير فى المباريات والعمل على زيادتها.

كما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تصميم درع جديد لبطل الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، وسيتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.

وكشف مسئولو رابطة الأندية، أنه يتم العمل حاليًا على إعداد تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيكون في نهاية الموسم شكل درع الدوري جديدًا ومغايرًا للموجود حاليًا، ويتم الاتفاق عليه خلال الوقت الحالي.

وتابع مسئولو الرابطة أن هناك شكلًا جديدًا لدرع الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري، سيكون مميزًا ويليق بكرة القدم المصرية، كما أوضح مسئولو الرابطة أنه سيكون هناك مكافأة مالية لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون هناك مكافأة للبطل، عكس السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ملف مناقشة تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، عقب أجازة عيد الفطر المباراة ، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

ويرغب اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى الحفاظ على التواجد الجماهيرى فى المدرجات فى ظل الجهود المبذولة لزيادة هذه الأعداد، لذا يرفض اتحاد الكرة والرابطة أى خروج عن النص فى المباريات.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة..

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة..

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.