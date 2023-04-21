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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، في  المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر .

تشافي يكشف حقيقة عودة لبرشلونة

ويبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا عن الفوز للابتعاد أكثر بصدارة الليجا الإسبانية، بعدما احتل مقدمة البطولة برصيد 73 نقطة، فيما يأتي أقرب منافسيه في الوصافة ب 62 نقطة.
بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 60 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد
حارس المرمى: تير شتيجن. 
الدفاع: كوندي، أروخو، إريك جارسيا، بالدي.
الوسط: بوسكيتس، كيسيه، جافي.
الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.
الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز يسعى للفوز في المباريات المقبلة، من أجل التتويج الرسمي بالليجا، بعد فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه الريال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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