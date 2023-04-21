كلوب: أرقام محمد صلاح تُصيبني بالجنون

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن الدولي المصري محمد صلاح يقدم مستويات كبيرة ورائعةمنذ انتقاله للريدز قادمًا من قلعة الذئاب روما الإيطالي.

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وأعتبر كلوب الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح والأسماء التي تخطاها جنون، مشيرًا إلى كونه أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسري.

تصريحات كلوب

تحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، حيث قال: "عملت مع صلاح لفترة طويلة، وكنت بجانبه في جميع الأرقام، ولكن عندما رأيته يسجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالقدم اليسرى، كان ذلك يصيبني بالجنون".

وأضاف مدرب ليفربول: " النظر إلى الأساطير التي تخطاه محمد صلاح والتي يقترب منها تدرك جيدًا قيمة ما

قدمه، أرقام هائلة، تجاوز روبي في إحصائية أخرى، أعرف أن مو يحب هذا النوع من الأشياء، سوف تحمسه قبل مواجهة نوتينجهام".ومن المقرر انطلاق مواجهة ليفربول ونوتينجهام فورست في الرابعة من عصر الغد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة.بينما يحل نوتينجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.



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