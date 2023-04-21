شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ الحناوى يخضع لاختبار طبى فى غزل المحلة لتحديد موقفه من مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع معاذ الحناوى، مدافع فريق غزل المحلة، لاختبار طبى غدًا تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى عقب تعرضه للإصابة في مباراة فاركو الماضية.

ويعد معاذ الحناوى من العناصر الأساسية للفريق بسبب الخبرة الكبيرة لديه في خط الدفاع ويعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة عبد الباقى جمال في المباريات.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 11 مباراة.