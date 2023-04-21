شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات إفريقية قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوى، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على قوة وأهمية مباراة الرجاء وكذلك صعوبة المنافس، مشددًا على أنه وجميع اللاعبين والجهاز الفنى يعرفون قيمة المباراة جيدًا وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف محمد الشناوي: «نستعد للمباراة بشكل جيد وتركيزنا فى مباراة الذهاب غدًا فقط، ونتمنى التوفيق من الله لتقديم مباراة تليق بالحضور الجماهيرى المتوقع».

واستكمل الشناوي: «التواجد الجماهيرى فى مباراة الهلال السودانى أبهرنا، ونتمنى أن نسعدهم غدًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تساعدنا فى الإعداد للقاء العودة فى المغرب بشكل جيد».

وأضاف الشناوي: «الفترة الماضية نخوض تحضيرات مستمرة للمباراة. المدرب اجتمع باللاعبين، ولاعبو الأهلى يملكون خبرات إفريقية كبيرة، وهو الأمر يؤكد عليه المدير الفنى فى كل جلساته مع اللاعبين».

وشدد على أنه وزملاءه يسعون لتقديم كل ما لديهم من جهد، أملًا فى تحقيق المكسب.

وأضاف الشناوي: «الرجاء الموسم الحالى قوى جدًّا وهناك تدعيمات كبيرة فى صفوفه، فضلًا عن جاهزية لاعبيه وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة».

واختتم الشناوى حديثه قائلًا: «الأهلى لا يخشى أى منافس، ولكن الأهلى يحترم أى فريق منافس سواء من شمال إفريقيا أو غيرها. احترام المنافس ينعكس علينا فى الاستعداد للمباراة كعادة كل مواجهاتنا فى إفريقيا».