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موعد مباراة ليفربول و نوتنجهام فورست.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره نوتنجهام فورست، في الرابعة، عصر غد السبت، في الجولة ٣٢ من 2022-23.

ويعاني ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من ،، ويخرج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد ٤٧ نقطة، فيما يأتي نوتنجهام في الترتيب الثامن عشر ب ٢٧ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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