شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك "مجانًَا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد.

ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى اللذان خرجا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدورى بعدما عانى الأول بالتواء في أنكل القدم ، بينما خرج الثانى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة .

ومنح أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات أول أمس بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب .

في الوقت نفسه الذى يخضع فيه عبد الله جمعة وعمر جابر لبرنامج تأهيلى خاص على أمل لحاقهم بقائمة الفريق المقبلة في ظل طلب المدير الفني الجديد بضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لتقيمهم حتى نهاية الموسم واختيار الأفضل والإستغناء عن البعض الأخر