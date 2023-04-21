شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصرف مكافآت الفوز على المصرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادى الإسماعيلي بقيادة أبو بكر الحديدي، مكافأة الفوز على فريق المصرى للاعبين بشكل فوري لتحفيزهم على الاستمرار في سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

ومن جانبه، وجه حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، التهنئة لجماهير النادى الإسماعيلى بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب الفوز على النادى المصرى بهدفين مقابل هدف.

وتوجه الجمل بجزيل الشكر للجماهير التى زحفت من الإسماعيلية إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق على الرغم من تبقى ساعات قليلة على أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الجمل أن لاعبيه كانوا رجالا بالفعل خلال مباراة المصرى، مشيرا إلى أن هدفه عودة الإسماعيلى إلى مكانته الطبيعية وليس البقاء فى مسابقة الدورى.

ووجه الجمل الشكر لمجلس الإدارة بقيادة اللواء أبو بكر الحديدى على صرف مكافأة المباراة فورا عقب المباراة تأكيدا على الاجواء الإيجابية التى خلقت حالة من الاستقرار و لعبت دورا محوريا فى نتائج ايجابية متتالية.

واختتم الجمل تصريحاته عقب الفوز على المصرى بأنه كان من الصعب عليه أن يحل عيد الفطر المبارك والجماهير غير سعيدة خاصة وأن عوامل النجاح موجودة حاليا فى قلعة الدراويش".