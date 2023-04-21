الأهلي بزيه التقليدي والرجاء بالأخضر الكامل في مواجهة الغد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والرجاء المغربي والذي عقد مساء اليوم بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، في حضور لمندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وطاقم التحكيم بقيادة السوداني شانتير.

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وتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ممثلا عن الأحمر مع حضور الطاقم الإداري للفريقين، وتم بحث الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وفقا للضوابط المحددة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في هذا الصدد.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي

القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يرتدي فريق الرجاء زيه المتمثل في اللون الأخضر كاملًا.

موعد اللقاء..

ويلتقي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي عند التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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