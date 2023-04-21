الأهلي يستقبل بعثة الرجاء المغربي في مقر النادي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وفد نادي الرجاء المغربي الشقيق خلال زيارته مقر الأهلي بالجزيرة، والتي جاءت تزامنًا مع ترتيبات المباراة المرتقبة بين الفريقين غدًا السبت في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بزيه التقليدي والرجاء بالأخضر الكامل في مواجهة الغد

ضم وفد الأشقاء كلًّا من مهدي عفير رئيس البعثة، وخالد فكرني نائب رئيس النادي، وحمزة سائري مدير النادي، ولحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي.

ورحب محمد الغزاوي بوفد نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة بين الناديين التي

لا تتوقف على نتيجة أي مباراة، انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية. فقد وجد فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من كل الجماهير المغربية العزيزة أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وجدد الغزاوي التأكيد على استعداد النادي لتلبية كافة متطلبات بعثة نادي الرجاء، وتوفير سبل الراحة للفريق وجماهيره التي سوف تحضر المباراة