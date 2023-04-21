أنس جابر تعبر إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة شتوتغارت للتنس، بعدما فازت على نظيرتها البرازيلية بياتريز حداد مايا.

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وفازت أنس جابر المصنفة رابعة عالميا على نظيرتها البرازيلية في مباراة جمعتهما يوم الجمعة بنتيجة 6-4 و6-0.

وتنتظر أنس جابر، الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 17،

لملاقاتها في الدور المقبل في نصف نهائي بطولة شتوتغارت للتنس.

وكان أنس جابر قد حصدت منذ أيام اللقب الرابع في مسيرتها بالتتويج ببطولة دورة تشارلستون الأمريكية، وتبحث عن إنجاز جديد من خلال دورة شتوتغارت للتنس.

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