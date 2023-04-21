شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 21/ 4/ 2023 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، نرصدها فى الأخبار التالية.. رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع رابطة الأندية تُجهز درعا جديدا لبطل الدورى للموسم الجارى اتحاد الكرة يطالب الأندية والمدربين بتوثيق العقود بعد العيد بيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك "مجانًَا" الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل الشناوي: لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات إفريقية قبل موقعة الرجاء كولر: نعلم قوة الرجاء قبل موقعة الغد.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي إصابة لاعب الداخلية بكسر في عظمة الوجه.. وغيابه 3 أسابيع الإسماعيلي يصرف مكافآت الفوز على المصرى فى الدوري غزل المحلة يقترب من استعادة حميد ماو أمام طلائع الجيش