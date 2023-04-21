شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.
ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد.
ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويلتقي الزمالك مع سيراميكا الأربعاء المقبل، ببطولة الدوري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى يخوض بعدها الفريق الأبيض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، يوم 5 مايو المقبل بالإمارات .
أوسوريو يطلب تقريرا خاصا عن المصابين بالزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا
طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق لكرة الأول بالزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى اللذان خرجا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدورى بعدما عانى الأول بالتواء في أنكل القدم ، بينما خرج الثانى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة .
دخل محمود شبانه مدافع الفريق الكروى الأول للزمالك حسابات الكولومبى أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق لتدعيم خط الدفاع في المباراة المقبلة أمام سيراميكا بعد الأخطاء التي ارتكبها حسام عبد المجيد في اللقاء الأخير أمام المقاولون .
ويلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 26 أبريل الجارى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدورى .
محمود علاءيأتى على رأس المرشحين للعودة إلى الفريق الأبيض محمود علاء المعار للاتحاد السكندرى بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد الذى شارك فى 18 لقاء بالموسم الحالى بمعدل 1560 دقيقة لعب نجح فى تسجيل 4 أهداف.