الارشيف / اخبار الرياضه

الغزاوي يهدي درع وعلم الأهلي لرئيس بعثة الرجاء المغربي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الغزاوي يهدي درع وعلم الأهلي لرئيس بعثة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال وفد نادي الرجاء المغربي الشقيق خلال زيارته مقر الأهلي بالجزيرة، والتي جاءت تزامنًا مع ترتيبات المباراة المرتقبة بين الفريقين غدًا السبت في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

ضم وفد الأشقاء كلًّا من مهدي عفير رئيس البعثة، وخالد فكرني نائب رئيس النادي، وحمزة سائري مدير النادي، ولحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي.

 

ورحب محمد الغزاوي بوفد نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة بين الناديين التي لا تتوقف على نتيجة أي مباراة، انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية. فقد وجد فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من كل الجماهير المغربية العزيزة أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

 

وجدد الغزاوي التأكيد على استعداد النادي لتلبية كافة متطلبات بعثة نادي الرجاء، وتوفير سبل الراحة للفريق وجماهيره التي سوف تحضر المباراة.

 

وفي ختام الزيارة قدم الغزاوي درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى نائب رئيس بعثة نادي الرجاء، الذي بدوره قدم هو الآخر درع وقميص الفريق المغربي ونسخة من كتاب «ملحمة الرجاء».

 

20230421081629_129A5745-6442da5acb22d

 

 

20230421081714_129A5762-6442da5b35b4c

 

 

20230421081724_129A5765-6442da5d7f960

 

 

20230421081805_129A5773-6442da6025844

 

 

20230421082738_129A5792-6442da5f97a8b

 

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا