شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف محمد الشناوي: «نستعد للمباراة بشكل جيد وتركيزنا فى مباراة الذهاب غدًا فقط، ونتمنى التوفيق من الله لتقديم مباراة تليق بالحضور الجماهيرى المتوقع».

قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الرجاء المغربى، التى تقام مساء غد على استاد القاهرة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفنى خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى عقد اليوم: «الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، لا سيما أن الفريق المغربى تصدر مجموعته فى دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له فى مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا».

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل موقعة الرجاء المغربي

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته الهامة والحاسمة أمام الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.