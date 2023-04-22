شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار رياضية عديدة شهدها اليوم الجمعة، الموافق 21/ 4/ 2023 ، جاء فى مقدمتها رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع، وبيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك "مجانًَا"، والأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل.

رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع

تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة عدد الجماهير فى مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة إلى 10 آلاف مشجع، بدلا من 6 آلاف، كما هو الحال فى الوقت الحالي.

رابطة الأندية تُجهز درعا جديدا لبطل الدورى للموسم الجارى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تصميم درع جديد لبطل الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، وسيتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.

اتحاد الكرة يطالب الأندية والمدربين بتوثيق العقود بعد العيد

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية والمدربين بتوثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.

بيراميدز يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه من الزمالك "مجانًَا"

فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء المغربي.. والضيوف بالأخضر الكامل

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

الشناوي: لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات إفريقية قبل موقعة الرجاء

أكد محمد الشناوى، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على قوة وأهمية مباراة الرجاء وكذلك صعوبة المنافس، مشددًا على أنه وجميع اللاعبين والجهاز الفنى يعرفون قيمة المباراة جيدًا وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

كولر: نعلم قوة الرجاء قبل موقعة الغد.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي