رونالدو: التركيز سلاحنا لعبور الوحدة وبلوغ نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي استعداده لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 أبريل الجاري على ملعب مرسول بارك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث لا تقبل المباراة القسمة على اثنين.

وقال رونالدو في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام: "تركيز استعدادًا لـِ نصف النهائي"، وأرفق النجم البرتغالي بالمنشور صورة من مشاركته في مران العالمي اليوم.

وكان رونالدو مهددًا بالإيقاف بسبب الفعل الفاضح الذي قام به تجاه جمهور الهلال في مباراة الديربي، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق لم

تصدر حتى الآن أي عقوبة بشأن اللاعب.

يذكر أن النصر خسر من الهلال بهدفين دون رد في مباراة ديربي الرياض التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة النصروالوحدة بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الفريقين، والصراع التاريخي الكبير بين الطرفين على مستوى البطولات المختلفة بالكرة السعودية.