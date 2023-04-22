الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

موعد الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد الاجتماع الفني للمباراة في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها

الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء زيه المكون من اللون الأخضر كاملًا.

كانت أندية الأهلي والترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي، سيمبا التنزاني الوداد المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي قدم حسمت التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية.