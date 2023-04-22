3 تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

وينوى كولر إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأهلي حيث سيعود على معلول بعد غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة لإراحته، وحمدي فتحي، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بجانب عودة حسين الشحات بعد تعافيه من الإجهاد العضلي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبدالمنعم «كهربا»، بيرسي تاو.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.