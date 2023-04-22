ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد تعثر أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل نادي أرسنال مع نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق في المواجهة المقامة بينهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتعثر ويمنح السيتي فرصة ذهبية لخطف الصدارة

ويحافظ آرسنال على صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

ويتساوى نيوكاسل ومانشستر يونايتد في عدد النقاط برصيد 56 نقطة لكل منهما ويحتلان المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

1- أرسنال (75 نقطة) من 32 مباراة.

2- مانشستر سيتي (70 نقطة) من 30 مباراة.

3- نيوكاسل يونايتد (56 نقطة).

4- مانشستر يونايتد (56 نقطة).

5- توتنهام (53 نقطة).

6- أستون فيلا (50 نقطة).

7- برايتون (49 نقطة).

8- ليفربول (44 نقطة).

9- برينتفورد (43 نقطة).

10- فولهام (42 نقطة).

11- تشيلسي (39 نقطة).

12- كريستال بالاس (36 نقطة).

13- وولفرهامبتون (34 نقطة).

14- بورنموث (33 نقطة).

15- وست هام يونايتد (31 نقطة).

16- ليدز يونايتد (29 نقطة).

17- إيفرتون (27 نقطة).

18- نوتنجهام فورست (27 نقطة).

19- ليستر سيتي (25 نقطة).

20- ساوثهامبتون (24 نقطة).