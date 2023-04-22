موعد مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة من مصيرية وحاسمة أمام الوحدة على ملعب مرسول بارك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث لا تقبل المباراة القسمة على اثنين.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة النصروالوحدة بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الفريقين، والصراع التاريخي الكبير بين الطرفين على مستوى البطولات المختلفة بالكرة السعودية.

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وكان النصر قد خسر من الهلال بهدفين دون رد في مباراة ديربي الرياض التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة 25

من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والوحدة والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الوحدة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الوحدة ضد النصر عبر قناة SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصلة على حقوق نقل كأس الملك السعودي.

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