عبد الباقى جمال يدرس الدفع بـ"أجويرو" في التشكيل الاساسى أمام طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - يدرس عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة الدفع بالمهاجم عبد الرحمن عاطف الشهير بـ" أجويرو " في التشكيل الاساسى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش .

وجاء قرار عبد الباقى جمال بعد تألق أجويرو في المباراة الماضية عقب المشاركة بديلا و أحراز هدف الفريق الوحيد أمام فاركو .

و يلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام يوم الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 11 مباراة .