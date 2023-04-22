الترجي يفوز على شبيبة القبائل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الترجي التونسي خارج ملعبه على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف، على استاد 5 جويليه بالجزائر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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هدف الترجي جاء بتوقيع محمد علي بن حمودة في الدقيقة 53، بعدما استغل عدم تركيز مدافعي شبيبة القبائل واستلم رمية تماس داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الجزائري.

ووضع الترجي التونسي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يحتاج للتعادل أو

الفوز في مباراة العودة أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقررة يوم 29 أبريل الجاري في تونس.

وأدار مباراة الترجي وشبيبة القبائل، طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر حكم ساحة وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد عادل كحكم رابع، وتواجد في غرفة تقنية الفار بمباراة الترجي وشبيبة القبائل، أحمد الغندور ومحمود البنا.

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