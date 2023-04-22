الزمالك ثاني أكثر فرق العالم حصولا على ركلات جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الدولي للدراسات والإحصائيات الرياضية " CIES Football "، عن قائمة أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء من يناير 2020 وحتى الأن.

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وتواجد الزمالك في المركز الثاني كأكثر الأندية حصولا على ركلات جزاء على مستوى جميع أندية العالم برصيد 43 ركلة بالتساوي مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي، بفارق ركلة واحدة عن سي إس هيريديانو الكوستاريكي الذي تصدر قائمة أكثر الأندية

حصولا على ركلات جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 53 نقطة، علما بأن الأهلي لديه ثلاث مؤجلات.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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