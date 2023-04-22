شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سيف جعفر صانع ألعاب الزمالك من العودة للتشكيلة الأساسية للفريق فى مباراته المقبلة أمام سيراميكا بعد الإصابة التى ألمت بزميله بالفريق مصطفى شلبى فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب واقترابه من الغياب عن اللقاء المقبل.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا الأربعاء المقبل، ببطولة الدوري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى يخوض بعدها الفريق الأبيض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

واقترب مصطفى شلبي لاعب من الزمالك من الخروج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى أوسوريو بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة ، ورغبة المدير الفنى فى تجهيزه للقاء السوبر المحلى امام الأهلى .

ويعد سيف جعفر من أكثر اللاعبين الذين يجيدون في منطقة الوسط المهاجم خلفًا لمصطفى شلبى ونجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية واستطاع إحراز بعض الأهداف المؤثرة وصنع بعض الأهداف وهو ما سيؤدى للإعتماد عليه في الفترة المقبلة.