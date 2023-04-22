شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربى الليلة فى دوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

حسم الأهلي تأهله لهذه المباراة بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما وصل لهذه المباراة بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده في العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و 1997 و 1999.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربى

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية.

وتنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.