شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ مباريات الأعياد للأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اختبارًا قويًا عندما يواجه الرجاء المغربى اليوم السبت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة الليلة ، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

يرتبط جمهور الأهلى بذكريات مثيرة مع الأعياد بعدما لعب المارد الأحمر مباريات عديدة في مثل هذه الأيام بعضها حمل الفرحة لعشاق الرداء الأهلاوى والبعض الأخر تسبب في تصدير الحزن للجماهير وفى السطور التالية نلقى الضوء على صفحة الانتصارات والانكسارات للأهلى في الأعياد.

أولاً: صفحة الانتصارات الأهلاوية بالأعياد

اعتاد النادى الأهلى إسعاد جماهيره فى الأعياد، حيث تخصص المارد الأحمر فى تحقيق انتصارات مهمة فى المناسبات، نستعرض أشهرها فى السطور التالية

الأهلى 2-0 الشمس

فى مسابقة كأس مصر فاز الاهلى على الشمس بهدفين دون رد فى أيام العيد موسم 90 .

الأهلى 3-0 دمنهور

فى موسم 92 وفى أول أيام العيد فاز الأهلى على دمنهور بثلاثية دون رد عن طريق أيمن شوقى الذى سجل هاتريك .

الأهلى 3-0 غزل المحلة

فى مارس 95 وبثالث أيام العيد فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثية لحسام حسن وأحمد فليكس .

الأهلى 6-0 الألومنيوم

وفى رابع أيام العيد موسم 96 سحق فريق الاهلى نظيره الالومنيوم بنصف دستة أهداف سجله منها حسام حسن هدفين وكل من رضا عبد العال وأحمد فيلكس وهشام حنفى وهادى خشبة هدفاً .

الأهلى 5-0 الإسكان

فى موسم 98 فاز الاهلى على الاسكان بخماسية دون رد فى ثانى أيام العيد بمسابقة كأس مصر .

الأهلى 2-1 القناة

فى ليلة عيد الفطر موسم 99/ 2000 هزم الأهلى نظيره القناة بهدفين مقابل هدف عن طريق على ماهر وسيد عبد الحفيظ .

الأهلى 1-0 سوهاج

وفى ليلة عيد الفطر موسم 2001 فاز الاهلى على سوهاج بهدف خالد بيبو .

الأهلى 4-0 الترسانة

فى أول أيام عيد الفطر موسم 2003/2004 فاز الاهلى على الترسانة برباعية دون رد سجلها سيد عبد الحفيظ وياسر رضوان ووليد صلاح الدين وأحمد بلال

الأهلى 1-0 المنصورة

فى ثالث أيام العيد موسم 2003-2004 فاز الاهلى على المنصورة بهدف دون رد سجله محمد فضل .

الأهلى 6-0 الاتحاد السكندرى

وكان الاهلى على موعد مع السداسية الثانية فى أيام العيد حينما دك شباك زعيم الثغر بسداسية دون رد موسم 2005 فى ثانى أيام عيد الفطر .

الأهلى 4-0 اطلع بره

وفى 11 أغسطس 2019 حقق فريق الاهلى فوزا سهلا على نظيره "اطلع برة" بطل جنوب السودان، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضن ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء اقيم أول أيام عيد الأضحى المبارك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ووليد أزارو هدفين في الدقائق 33 و47، وجاء الهدف الأخير للأهلي عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ثانيًا.. صفحة الانكسارات الأهلاوية بالأعياد

وقع الأهلي في فخ الهزيمة بالأعياد 3 مرات كانت البداية كانت بمفاجأة مدوية يحققها فريق نادي الاتحاد السكندري بملعب القاهرة الدولي أولى أيام عيد الأضحى موسم 1981، أمام الجيل الذهبي للفريق الأهلاوي، والتفوق عليه بهدف شهير لنجم زعيم الثغر عادل البابلي، في مباراة حُرمت جماهير الفريقين من مشاهدتها تليفزيونياً.

وفي مسلسل إهدار ركلات الترجيح الذي شهده لقاء الأهلي والمصري بنصف نهائي كأس مصر موسم 1998، يودع الفريق الأحمر المسابقة على يد الفريق البورسعيدي بملعبه عبر ركلات الحظ الترجيحية، حيث فشل لاعبو الأهلي يومها من تسجيل سوى ركلة واحدة لم تشفع لهم بالعبور للمباراة النهائية للبطولة الأعرق تاريخياً بالكرة المصرية، ويتلقى الأهلي خسارة جديدة خلال أيام العيد على يد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعبه بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2015.