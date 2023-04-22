شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة الأهلى والرجاء المغربى بدوري الأبطال الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولى، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، مروان عطية، خط الهجوم: بيرسى تاو و حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الاهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.