شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ غدًا الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل غدًا الأحد، الاستعداد لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى البورسعيدى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش في الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

ويعود الفريق للتدريبات غدًا بعدما قرر حمزة الجمل منح اللاعبين راحة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، ولكنه حذر اللاعبين من الإفراط في تناول كحك العيد وضرورة الحفاظ على أوزانهم خلال أيام العيد.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.