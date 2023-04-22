شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض وديتين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين إفريقيتين ضمن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب يونيو المقبل.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نهائيات أمم افريقيا بالمغرب على حساب زامبيا، بعدما تفوق عليها بنتيجة 2 -0 بمجموع مباراتى الذهاب والاياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل.