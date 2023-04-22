شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستضيف الرجاء المغربى الليلة فى قمة أفريقية بنكهة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم السبت قمة مرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مهمته قبل لقاء العودة المقرر إقامته في الدار البيضاء في 29 أبريل الجاري.

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل الأهلي لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تصدر فريق الرجاء جدول ترتيب مجموعته، برصيد 16 نقطة.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، ويعاونه كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص للخروج بإنتصار مريح يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.

ويستعيد الاهلى جهود نجومه على معلول وحسين الشحات وحمدى فتحى بعد الغياب عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري فيما يستمر غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد ورامى ربيعة بسبب الإصابة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، علي معلول ، خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى ، مروان عطية ، خط الهجوم: بيرسى تاو و حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

في المقابل، يعيش الرجاء المغربى على وقع مفارقة عجيبة خلال الموسم الحالي، في ظل تألقه اللافت على الصعيد القاري مقابل تعثراته العديدة في الدوري المحلي

وقدم عملاق كرة القدم المغربية مستويات قوية خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في 7 مبارياته مقابل تعادله مرة وحيدة خلال المباريات الـ8 التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وسجل الفريق 20 هدفا بمعدل يفوق الهدفين في المباراة الوحيدة، بينما استقبل 3 أهداف فقط بمعدل 0.37 هدف في كل لقاء.

فشل الرجاء بشكل كبير في إثبات وجوده بالدوري المحلي ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم.

وعجز الرجاء عن تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري المغربي، حيث خسر أمام حسنية أغادير والفتح الرباطي تباعا بنتيجتي 1-2 و0-3، بجانب تعادله مع الوداد (2-2) والشباب الرياضي السالمي (0-0).

لن يكون بإمكان بطل المغرب في 12 مناسبة، الاعتماد على لاعب الوسط محمد المعكازي أمام الأهلي بسبب تعرضه لكسر على مستوى المرفق سيبعده عن أجواء المنافسات لفترة طويلة نسبيا.

في المقابل، سيكون بإمكان المدرب التونسي المنذر الكبير المدير الفني للرجاء المغربى الاستعانة بخدمات محمد زريدة ووليد الصبار بعد تعافيهما من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخوض الرجاء موقعة استاد القاهرة بطريقة 4-3-3 مع إمكانية الاعتماد على 3 لاعبين من أصحاب المهام الدفاعية في خط وسط الميدان.

ويملك الفريق البيضاوي عدة أوراق هجومية من بينها صانع الألعاب عبدالإله حافيظي الذي قد يبدأ المباراة من على دكة البدلاء لأسباب فنية بالأساس.

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الاهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".