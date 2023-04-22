شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من الاستمرار فى قيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر منسى مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق أمام سيراميكا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

يأتى ذلك بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مؤخرا وظهوره بشكل جيد نال عليه استحسان الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، بالإضافة لتقديم الجهاز المعاون لأوسوريو تقرير مفصل عن اللاعب للخواجه الكولومبي أكدوا لهم فيه على كفاءة اللاعب وقدرته على التهديف بشكل جيد في الوقت الذى حدث هبوط للمستوى الفني للتونسى سيف الدين الجزيرى.

من ناحية أخرى يترقب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم ملف تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خصوصاً أنه، ينتهى آخر الموسم المقبل، ويضع الحارس الدولى التجديد للفريق على رأس أولياته.

ويحجز محمد صبحى مكان أساسى في تشكيل الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه وجلوس محمد عواد على دكة البدلاء.