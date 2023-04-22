شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو الليلة استعداداته لمواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس غدًا الأحد في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير الليلة ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

فقد شهدت تدريبات بيراميدز الاخيرة عودة اللاعب التونسي، فخر الدين بن يوسف، بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي أسوان والداخلية، في الدوري المصري الممتاز.

وكان بن يوسف قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة، عقب مشاركته كبديل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

ويعد المهاجم التونسي هو هداف بيراميدز في الكونفيدرالية، هذا الموسم، برصيد 6 أهداف من بينها هاتريك في مرمى هلال الساحل السوداني، لحساب إياب الدور الثاني.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد وحكام مباراة بيراميدز أمام نظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية ، وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة

ويدير اللقاء طاقم بقيادة الإيفواري إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.

وتقام المباراة بتقنية الفيديو "الفار" حيث يتولى الحكم المغربي سمير قزاز تقنية الفار، ويساعده مواطنه المغربي ذكريا برنيسي، ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي.

ويراقب الحكام إيفارست مينكواندي من الكاميرون، والمنسق العام ناصيرو جبريل من نيجيريا، ومواطنه جون إيفوجو المنسق الأمني للمباراة.