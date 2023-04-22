ليفربول والأهلي على رأسها .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقامة عدة مباريات سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو الصعيد الأفريقي، لعل أبرزها مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في دوري الأبطال.

ويستضيف الأهلي شقيقه الرجاء على ستاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية، على أن يقام لقاء الإياب على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء السبت المقبل.

ويلتقي ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، نظيره نوتنجهام فورست في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فيما ينشغل مانشستر سيتي بمواجهة شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مباراة ضد سيلتا فيجو في الجولة 30.

وفيما يلي نستعرض جدول مواعيد أهم مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والرجاء.. عبر بي إن سبورتس 4 وتايم سبورتس (البث الأرضي).

الساعة 03:00 عصرًا.. سيمبا والوداد.. عبر بي إن سبورتس 4.

الساعة 09:00 مساءً.. شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز.. عبر بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

الساعة 04:00 مساءً.. ليفربول ونوتنجهام فورست.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة 05:45 مساءً.. مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري الإسباني

الساعة 09:00 مساءً.. ريال مدريد وسيلتا فيجو.. عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

الساعة 03:30 عصرًا.. ماينز وبايرن ميونيخ.. عبر بي إن سبورتس 3.

الساعة 03:30 عصرًا.. بوخوم وفولفسبورج.. عبر بي إن سبورتس 7.

الساعة 06:30 مساءً.. بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت.. عبر بي إن سبورتس 3.