مواعيد مباريات اليوم السبت 22 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي خالص.

حيث تُقام اليوم السبت مباريات مهمة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأبرزها مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، بجانب مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي.

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ونعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم السبت كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الوداد البيضاوي أمام سيمبا وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4.

الأهلي أمام الرجاء المغربي وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4.

صن داونز ضد شباب بلوزداد وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

فولهام أمام ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Xtra.

ليفربول أمام نوتنجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

إيفرتون أمام كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

استون فيلا أمام برينتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي أمام شيفلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 05:45 بتوقيت القاهرة، 06:45 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال بيتيس أمام أوساسونا، تقام المباراة في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيك بيلباو ضد ألميريا، تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ريال سوسيداد أمام رايو فابيكانو، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

بلد الوليد أمام جيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 6.

ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، تقام المباراة في

تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساسولو ضد ساليرنيتانا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

تورينو أمام لاتسيو، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

سامبدوريا أمام سبيزيا كالتشيو، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

مباريات الدوري الألماني اليوم

بايرن ميونيخ ضد ماينتس 05، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

كولن أمام هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

فيردر بريمن ضد هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

بوخوم ضد فولفسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7.

آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل أمام أوكسير، تقام المباراة في تمام الساعة 5 القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

لانس ضد موناكو، تقام المباراة في تمام الساعة 9 القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports 2 HD.

مباريات الدوري التركي اليوم

بشكتاش ضد عمراني سبور، تقام المباراة في تمام الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة، 07:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على بي إن سبورت التركية.

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