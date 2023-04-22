الأهلي والرجاء المغربي في صدام مشتعل بدوري أبطال أفريقيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلي ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي بحضور مايقرب من 50 ألف مشجع.

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports HD 4، وbein sports FR 6 HD max، وأون تايم سبورتس الأرضية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء يوم السبت الموافق 29 أبريل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في جولة الإياب.

ويواجه المتأهل من مباراة الأهلي والرجاء، الفائز من موقعة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

يُذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع 10 مرات، ويسعي في مباراة اليوم لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب لتحقيق لقبه المفضل.

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