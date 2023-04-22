باريس سان جيرمان يُسابق الزمن لتجديد عقد ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي، الضغط على نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، من أجل تجديد عقده خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وانتشرت أنباء قوية خلال الفترة الماضية بدخول برشلونة في مفاوضات قوية مع ميسي، لإقناعه بالعودة للفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد ميسي ويرفض رحيله عن حديقة الآمراء والإبقاء عليه خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الخليفي سيواجه خلال مفاوضات غضب ليو من جماهير باريس بسبب الهجوم على اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مما دفعه لفتح خطوط اتصال مع نادي السابق

"برشلونة" للعودة من جديد.

أوضحت التقارير أن رئيس البي اس جي سيقوم بكل ما في وسعه لتجديد عقد اللاعب، خصوصا أنه يعلم قوة ميسي الفنية والتسويقية على العملاق الفرنسي، ورحيله سيعني تدهور قيمة البي اس جي تسويقيًا.

جدير بالذكر أن ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق الكتالوني، لينتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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