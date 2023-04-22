الوداد المغربي يستكمل طريقة في حصد الألقاب

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق فريق الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، المواجهة المنتظره أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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تفاصيل لقاء الوداد المغربي وسيمبا التنزاني

تُقام المباراة على الملعب الوطني "مكابا" في الأراضي التنزانية، وينتظر متابعي الساحرة المستديرة هذا اللقاء الذي يسعى خلاله الفريق المغربي على المحافظة على خطوات تقدمة في البطولة والتتويج باللقاب الثاني على التوالي وضم لقب جديد إلى سلسلة الألقاب التي حققها في بطولات أفريقيا للأندية بعدما تُوج في نسخ عام 1992، وعام 2017، 2022.

مباراة الإياب في بطولة أفريقيا للأندية

يخوض الفريق المغربي اللقاء بهدف الفوز وطمأنة الجمهور الذي يخشى من تأثير إصابة محمد رضا التكناوتي حارس المرمى في الركبه على مجريات المباراة إلى جانب المخاوف من غياب المدافع أمين فرحان بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة الإياب المقرره في تاريخ 28 من الشهر الجاري بالدار البيضاء.

عوامل فوز الفريق التنزاني في مباراة اليوم

وهو الهدف الذي يشاركه فيه نظيره التنزاني المضيف وإلى يتوقع الكثير أن يُحدث مفاجأة بدوري أبطال أفريقيا باعتبار عوامل الفوز مكتملة أمام فريقة كونه يخوض هذه المباراة على أرضه ووسط جمهوره مما يساعده في خطف بطاقة العبور والتأهل لنصف النهائي.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

يعتبر هذا اللقاء هو الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان اللقاء الأول لفريق الوداد وسيمبا عام 2011 والذي حقق فيها الفريق المغربي الفوز على نظيره التنزاني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

تاريخ نادي الوداد المغربي

تأسس فريق البيضاوي لكرة القدم عام 1939 بتوجه من محمد بن الحسن العفاني المعروف بـ "الأب جيكو" بعدما أثبت تفوقه في رياضة الكرة المائية، ثم توالت بعد ذلك الرياضات الأخرى

بالنادي.

الوداد ومشواره الرياضي بالمغرب

استطاع الوداد جمع الكثير من الألقاب على المستوى المحلي وحقق رقم قياسية في حصوله على درع البطولة المغربية 22 مرة، وتوج في المغرب بأزيد من 50 لقب منذ تأسيسه كما توج بواقع 40 لقب متنوع في بطولات محلية وقارية، كما حصل على لقب كأس العرش 9 مرات في تاريخه، و7 مرات استطاع الحصول على لقب كأس السوبر.

مشوار الوداد المغربي في البطولات العربية والدولية

لم يقتصر تاريخه على هذا فحسب بل خرج ليحصد البطولات على المستوى العربي والقاري والدولي، فحصل لقب البطولة العربية للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر العربي، وعلى لقب بطل دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، و لمرة واحدة حصل على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، وبطولة الكؤوس الأفريقية، والكأس الأفروآسيوية للأندية، وكأس الملك محمد الخامس، و4 مرات في بطولة كؤوس شمال أفريقيا.

تاريخ الوداد المغربي في البطولات الأفريقية

وضع اسم الوداد المغربي في قائمة الأندرية الأفريقية المؤثرة واحتل المرتبة الخامسة في ترتيب أندية القرن الحادي والعشرين على المستوى القاري بحسب تصنيف الاتحاد الأفريقي.

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