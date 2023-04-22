تشكيل ليدز يونايتد أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيسي مارش المدير الفني لليدز يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الإنجليزي.

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وجاء تشكيل ليدز يونايتد كالتالي:-

حراسة المرمى: ميليه.

خط الدفاع: ووبر، كوخ، كريستنسن، كوبر

خط الوسط: ماكيني، سامرفيل، روكا.

خط الهجوم: أرونسون، هاريسون، رودريجو.

موعد مباراة ليدز يونايتد وفولهام بالدوري الإنجليزي:-

ومن المقرر أن يبدأ لقاء ليدز يونياتد وفولهام في تمام الواحدة و النصف ظهرًا

بتوقيت القاهرة، و الثانية و الظهر بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الفريقين بالدورى الإنجليزي:-

يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدورى الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 42 .

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