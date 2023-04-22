شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والدرجة الأولى 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
ويتم الاختبار لحكام الدرجة الأولي الذين لم يسبق لهم الاختبار من قبل، ومن المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل بنادي النصر الساعة الثالثة عصرا، ويعقد الاختبار تحت اشراف محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية.
طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية والمدربين بتوثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.
كما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة عددا من الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.