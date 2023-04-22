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اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والدرجة الأولى 26 أبريل

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إجراء اختبار اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولي والدوليين الذين تخلفوا عن الاختبار، والذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبار الأخير الذي أقيم في معسكر حكام الدوري الممتاز  .

 

ويتم الاختبار لحكام الدرجة الأولي الذين لم يسبق لهم الاختبار من قبل، ومن المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل  بنادي النصر الساعة الثالثة عصرا، ويعقد الاختبار تحت اشراف محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية.

 

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية والمدربين بتوثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.

كما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة عددا من الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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