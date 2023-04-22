شكرا لقرائتكم خبر عن العيد والعيدية.. نجوم الرياضة يكشفون أول عيدية بداية من القروش إلى 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل مناسبة طقوس ترتبط بها، فبالنسبة لشهر رمضان يكون الياميش هو رمز الشهر الكريم، وعيد الفطر الكعك والبسكوت، وبالنسبة لعيد الأضحى فهى الأضحية .

ومن المعروف فى الأعياد هو توزيع العيدية، كلٌ حسب مرحلته السنية ، وتقدير الأخرين له ، وبالتزامن مع عيد الفطر، نتعرف على ذكريات نجوم الرياضة مع العيدية فى الاعياد فى أحاديث سابقة لهم نرصدها فى التقرير التالى..

كشف أيمن يونس في حديث سابق له أن لبس العيد كان أجمل عيدية وذكرى ارتبطت بهذا الحدث، حيث أن والدته كانت تحرص دائماً على أن تشترى لبس العيد له ثم تخبئه فى المنزل ليظل يبحث عن اللبس قبل العيد حتى يجده، وكانت أجمل مفاجأة تحدث له قبل العيد.

وبالانتقال إلى ياسر رضوان فقال أن اول عيدية كانت عبارة عن قرش صاغ، واشتري به بعض الحلوى ومسدس لعبة.

قال كرم جابر لاعب منتخب المصارعة أنه كان يحصل على 10 جنيهات فى الاعياد ، وإن زادت لا تتعدى العشرون جنيها ، ولكن فى الوقت الحالى يعطى الأطفال 50 جنيها إذا كان أقل من 7 سنوات.

جمال عبد الحميد قال أن العيدية الأولى التي حصل عليها ، لم تتجاوز 10 قروش ،وكان يتخيل وقتها بأنه سيشترى مصر بأكملها بتلك العيدية، نظراً لقيمة ذلك المبلغ قديماً ، فقام بزيارة الأهرامات وركوب الخيل، ودخول السينما وتناول الكشرى وزيارة حديقة الحيوان.

كشفت نهلة سامح لاعبة فريق طائرة الأهلى انها كانت تحصل فى طفولتها على 10 جنيهات عيدية ، ولكن فى الوقت الحالى تقوم بتوزيع العيدية على اطفال العائلة من اولاد أشقاءها و شقيقتها ، والتى تصل الى 200 جنيها لكل طفل منهم.

كشف محمد على مدرب منتخب الجودو ان العيدية التى كان يحصل عليها فى طفولته تصل الى 50 جنيها ، و لكن فى هذه الأيام أصبحت كبيرا ، ولا يعطينى أحد اموال ، وقال ساخرا " انا بقيت كبير " ، و اضاف انه يقوم هو بتزيع العيدية على أطفال العائلة خاصة ابناء اشقاؤه ، و التى تبدأ من 25 جنيها للطفل الواحد .

قالت جيانا فاورق لاعبة منتخب الكاراتيه السابقة أن العيدية التى كانت تحصل عليها فى مرحلة الصغر هى 5 جنيهات فقط ، وقالت ضاحكة : " كانوا بيضحكوا عليا ويدونى 5 جنيه ".

وبالانتقال الى رمضان درويش لاعب منتخب الجودو ، و بطل العالم فى اللعبة ، فقال ان اول عيدية حصل عليها كانت عبارة عن 5 جنيهات ، و بينما كانت أكبر عيدية 1000 جنيه .