شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بوابات دخول الجماهير استاد القاهرة فى مباراة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي إرشادات وبوابات الدخول للجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لحسم الفوز فيها بنتيجة مطمئنة تريحه قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

الدرجة الثالثة يمين: بوابة طريق النصر

الدرجة الثالثة شمال: بوابة صلاح سالم

الدرجة الثانية: بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال: بوابة آل رشدان

درجة الـ VIP: بوابة آل رشدان

وجاءت الارشادات كالتالي:

- الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساء و عليه سيتم غلق الابواب الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022-2023.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون تذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.